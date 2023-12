Presidente do Hospital de Santa Maria vai abandonar o cargo em desacordo com direção do SNS

Ana Paula Martins discorda do modelo das Unidades Locais de Saúde, que se vai generalizar a todo o país no próximo ano.

A presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte, que integra o Hospital de Santa Maria, vai renunciar ao cargo, informa o Observador. A decisão acontece na sequência de discordâncias com a Direção Executiva do SNS.



Ana Paula Martins discorda do modelo das Unidades Locais de Saúde, que se vai generalizar a todo o país no próximo ano. A presidente do hospital lisboeta já comunicou a decisão internamente, mas só será tornada pública em janeiro.