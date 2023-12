Intoxicação por almôndegas deixa mãe e filho internados em estado crítico

Mulher teve de ser reanimada nas urgências do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Uma família composta por dois adultos, de 48 e 44 anos, e duas crianças, de sete e 12, residente na zona de Condeixa-a-Nova, deu entrada no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, no domingo, com um quadro suspeito de intoxicação alimentar.