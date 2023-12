"Lutaremos até ao último minuto": Roger Schmidt mantém vivo o sonho da Liga Europa

Encarnados precisam de vencer por dois golos de diferença para se manterem na Liga Europa.

"Será difícil. O Salzburgo é uma boa equipa mas já mostrámos que conseguimos jogar bom futebol nestas alturas. Em nossa casa com eles jogámos 90 minutos com 10 e mesmo assim criámos oportunidades. Há que mostrar eficácia no ataque e controlar os contra-ataques, onde eles são fortes. Se marcarmos vamos atrás do segundo. Lutaremos até ao último minuto", disse esta segunda-feira Roger Schmidt, treinador do Benfica, no lançamento do jogo desta terça-feira, referente à 6ª e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.