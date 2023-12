Tempo frio e seco regressa quarta-feira com descida acentuada das temperaturas

Mudança do estado do tempo deve-se a um anticiclone localizado a norte da Península Ibérica.

O tempo frio e seco vai regressar na quarta-feira ao continente, prevendo-se uma descida das temperaturas mínimas entre 5 a 8 graus Celsius e entre os 3 e os 6 nas máximas, segundo o meteorologista Bruno Café.

O meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disse esta terça-feira à Lusa que o estado do tempo vai mudar na quarta-feira, após dias de temperaturas acima da média, devido a um anticiclone localizado a norte da Península Ibérica.

"Amanhã [quarta-feira] teremos uma descida mais generalizada com as temperaturas a descerem. A mínima vai diminuir de 5 a 8 graus na maior parte do território e a máxima de 3 a 6 graus. Vamos sentir um aumento do desconforto térmico devido ao aumento da intensidade do vento", adiantou.

Segundo o meteorologista, há também a possibilidade na quarta-feira de queda de neve acima dos 1200 e 1400 metros.

"Quarta-feira será o dia em que vamos notar mais a descida da temperatura porque estivemos com temperaturas acima da média para o mês de dezembro", disse.

Na quinta-feira, segundo Bruno Café, volta a haver uma descida da mínima, havendo algumas variações no dia seguinte, mas nada acentuado.

"Vão ser dias de tempo frio e seco com céu pouco nublado. São temperaturas dentro da média para o mês de dezembro", indicou.

De acordo com Bruno Café, esta terça-feira, devido à passagem de uma superfície frontal fria, ainda estão previstos períodos de chuva principalmente no litoral norte evoluindo de norte para sul.

"A maior parte da precipitação será no norte e centro, passando depois a regime de aguaceiros", disse.

O IPMA emitiu aviso amarelo para Viana do Castelo e Braga até às 12h00 desta terça-feira devido à previsão de chuva persistente, temporariamente forte.