Gangue detido por furtar mais de 100 viaturas avaliadas em cerca de 3 milhões de euros

Foram detidos 10 homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 22 e os 43 anos.

A GNR deteve 12 suspeitos de associação criminosa e furto de viaturas nos distritos de Porto e Braga, este domingo.

Durante a investigação, a GNR verificou o furto de mais de 100 veículos, com um valor total estimado de três milhões de euros. No domingo, os militares recuperaram 27 viaturas furtadas, entretanto restituídas aos respetivos proprietários, além de diversas peças de automóvel.

Os detidos, 10 homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 22 e os 43 anos, são ainda suspeitos de burla e falsificação de documentos. Por prevenção, as autoridades arrestaram preventivamente dez contas bancárias. Sete dos detidos têm antecedentes por ilícitos da mesma natureza e um deles encontrava-se com pena suspensa.

Os suspeitos foram presentes no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, para aplicação das medidas de coação.