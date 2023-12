Avião com mais de 160 pessoas a bordo aterra de emergência no aeroporto de Faro

Voo seguia de Manchester para Tenerife.

Um avião com mais de 160 pessoas a bordo aterrou de emergência no aeroporto de Faro, esta terça-feira de manhã, devido a um problema no motor.O Boeing 737 da companhia aérea Ryanair, que seguia de Manchester, Inglaterra, para Tenerife, em Espanha, voltou atrás a meio da viagem, para aterrar em Faro. O voo teve de ser retomado noutro avião Boeing 737.O alerta foi dado às 9h20. No local, estavam, às 9h42, 39 operacionais, apoiados por 13 viaturas.