Menino de sete anos que morreu com intoxicação alimentar em Coimbra era jogador da Académica

Mãe, de 48 anos, continua em estado crítico.

Uma criança de sete anos que estava internada desde sábado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) por suspeita de intoxicação alimentar grave faleceu na segunda-feira, confirmou esta terça-feira à agência Lusa fonte hospitalar.

O menino de sete anos era jogador da Académica-OAF, que cancelou todas as atividades programadas para esta terça-feira.





A Académica-OAF vive hoje um silêncio profundo. Um dos nossos meninos e atleta, de apenas 7 anos, deixou-nos hoje, numa tragédia que ultrapassa muito as barreiras do futebol e que nos deixa a todos com um sentimento de consternação implacável", diz a

Associação Académica de CoimbraA mãe, de 48 anos, continua em estado crítico, com "prognóstico clínico muito reservado", enquanto o pai, de 44 anos, e um irmão mais velho, de 12 anos, tiveram alta e estão sob vigilância depois de também terem dado entrada naquela unidade de saúde no mesmo dia.

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) confirmou a intoxicação dos quatro elementos da família residente em Coimbra e anunciou, em comunicado, uma investigação para apurar as causas da intoxicação.

"Foram colhidas amostras biológicas dos doentes em ambiente hospitalar para investigação da causa de intoxicação", refere a nota emitida pelo departamento de saúde pública da ARSC.

O comunicado acrescenta que, no âmbito da investigação epidemiológica, "foram feitas visitas ao domicílio pela Unidade de Saúde Pública, com recolha de amostras alimentares (refeição suspeita e outros produtos consumidos em contexto familiar) e biológicas", que foram encaminhados para os laboratórios de referência para pesquisa de agentes químicos e biológicos.

Ao que o CM apurou, as suspeitas da intoxicação, ainda sob análise, recaem sobre uma refeição de almôndegas que a família terá ingerido.