Programa da CMTV ‘Noite das Estrelas’ bate recorde de audiências

Formato alcançou uma audiência média de 127 mil espectadores e 10,3% de share.

O programa da CMTV 'Noite das Estrelas', apresentado pela Maya e por Rui Oliveira, alcançou uma audiência média de 127 mil espectadores e 10,3% de share. Nunca, desde a estreia, a 9 de abril, o formato tinha alcançado uma audiência média e um share tão altos.



A CMTV voltou esta segunda-feira a liderar o mercado de informação nacional, ao obter um share médio diário de 6,3%, bem acima da soma dos seus concorrentes. A CNN Portugal alcançou 2,9% de share, e a SIC Notícias 1,9%.

A televisão do Correio da Manhã é líder há 20 meses sem interrupção. A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.



Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.