Homem detido por abuso sexual de criança de 11 anos na Maia

A PJ deteve um homem por abuso sexual de uma criança de 11 anos, na Maia.O suspeito, de 32 anos, cometeu os abusos no estrangeiro e na residência da família da menor, na Maia, durante os últimos três anos.O arguido valeu-se do ascendente sobre a criança e da confiança desta em si para abusar dela em períodos nos quais permaneceram sozinhos.Durante as diligências, a PJ recolheu fortes indícios da prática dos crimes.O detido está a aguardar julgamento em prisão preventiva.