França abateu 'drone' que ameaçava petroleiro no Mar Vermelho

Fragata Languedoc protegeu ainda o navio atacado pelos rebeldes Huthis do Iémen de uma tentativa de sequestro.

Uma fragata francesa que patrulhava o Mar Vermelho abateu na segunda-feira um 'drone' que ameaçava um petroleiro de bandeira norueguesa, que foi atacado pelos rebeldes Huthis do Iémen, anunciaram esta terça-feira num comunicado as Forças Armadas de França.

A fragata multimissão (FREMM) francesa Languedoc "intercetou e destruiu um 'drone' que ameaçava diretamente o Strinda" e protegeu o navio de uma tentativa de sequestro, acrescentou a nota.

"Um incêndio a bordo do [petroleiro] Strinda foi controlado. Não foram registados feridos", esclareceu ainda o comunicado, indicando que o contratorpedeiro norte-americano USS Mason "escoltou, posteriormente, o Strinda em direção ao Golfo de Áden, para fora da zona de ameaça".

Os rebeldes Huthis do Iémen assumiram esta terça-feira a responsabilidade pelo ataque com míssil ao petroleiro, dizendo que estavam a agir em solidariedade com os palestinianos na Faixa de Gaza.

O exército norte-americano anunciou na noite de segunda-feira que um míssil disparado de zonas controladas pelos Huthis atingiu o petroleiro ao largo da costa do Iémen sem causar quaisquer vítimas, incidente confirmado pelo armador norueguês J. Ludwig Mowinckels Rederi.

Os Huthis, tal como o grupo islamita palestiniano Hamas e o movimento libanês Hezbollah, são membros do chamado "eixo de resistência" contra Israel, apoiado pelo Irão.