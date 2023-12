Susana Werner anuncia separação de Júlio César e diz que ex-futebolista a privou de liberdade financeira

Atriz e empresária e antigo jogador do Benfica estiveram casados 21 anos.

"Ele dava-me um valor que achava justo nos cálculos dele. Eu sempre aceitei tudo pois amava-o, mas de há uns tempos para cá eu já estava esgotada", declarou Susana Werner.





O ex-futebolista Júlio César e a atriz e empresária Susana Werner estão separados há um mês, relatou o Portal Leo Dias."Estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos", afirmou Susana Werner na rede social Instagram.Em declarações ao Portal Leo Dias, a atriz brasileira disse que o casamento de 21 anos a privou de liberdade financeira. Segundo a versão da própria, durante o relacionamento recebia uma mesada com um valor estipulado pelo antigo guarda-redes do Benfica.Em maio, o casal anunciou pela primeira vez uma separação, mas recuou três dias depois. Júlio César e Susana Werner têm dois filhos em comum. Um deles, Cauet Werner, de 21 anos, joga futebol em Portugal, na equipa de sub-23 do Portimonense.