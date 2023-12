Camião tomba após aluimento de piso em Paredes

O aluimento de uma estrada levou a que um camião tombasse e ficasse preso no meio da terra, em Lordelo, no concelho de Paredes. A situação ocorreu na noite de segunda-feira, sendo que não se registaram feridos. Foi criado um perímetro de segurança e o pesado começou a ser retirado já durante esta manhã. A GNR esteve no local.