Mãe de 20 anos presa por espancar filho com 35 dias de vida

Bebé está internado numa unidade hospitalar, sob observação médica.

A PSP do Barreiro deteve uma mulher, com 20 anos de idade, acusada de violência doméstica contra o filho recém-nascido, com 35 dias de vida. O bebé está internado numa unidade hospitalar, sob observação médica. A mulher ficou em prisão preventiva.



Segundo comunicado da PSP, após ter tido conhecimento de alegados maus-tratos, as autoridades iniciaram diligências para apurar factos e recolher provas do crime. A detenção aconteceu este sábado, pelas 18h00, fora de flagrante delito.