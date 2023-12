Morreu Paquito, antigo campeão pelo FC Porto

Francisco José da Costa Saura tinha 63 anos. Representou também o V. Guimarães, Rio Ave, Marítimo, Varzim, Beira-Mar, Torreense e Vizela.

O antigo futebolista Paquito morreu esta terça-feira, aos 63 anos, com Rio Ave, clube pelo qual iniciou a carreira, Vitória de Guimarães e FC Porto, emblema pelo qual se sagrou campeão nacional, a divulgarem notas de pesar.

"O dia começou hoje [esta terça-feira] mais negro com a triste notícia do falecimento de Francisco Saura. Vítima de doença prolongada, aos 63 anos, o nosso Paquito deixa-nos após uma vida de entrega e compromisso com o Rio Ave FC, primeiro como jogador do nosso futebol de formação e equipa principal, mais tarde como treinador no clube já há 17 anos", lê-se na nota publicada pelos vila-condenses no sítio oficial.

O antigo médio ofensivo iniciou o percurso sénior no clube 'verde e branco' durante a época 1979/80 e era técnico-adjunto da equipa B, da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Porto, depois de ter sido treinador dos escalões de formação.

A presidente do Rio Ave, Alexandrina Cruz, enalteceu "a paixão e a alegria com que todos os dias treinava e formava os jovens", contribuindo "decisivamente para o seu desenvolvimento".

"Nenhumas palavras são o bastante para a merecida e sentida homenagem ao nosso Paquito. Endereço as minhas mais sentidas condolências a toda a sua família, aos seus amigos, a toda a família rioavista e, particularmente, a todo o grupo de trabalho da nossa equipa B", salientou a dirigente, na nota publicada pelos vila-condenses.

Depois de três épocas com quatro golos marcados em 47 jogos oficiais pelo Rio Ave, Paquito transferiu-se no início da época 1982/83 para o Vitória de Guimarães, clube pelo qual somou 15 golos em 97 partidas até ao final da temporada 1984/85 e se estreou nas competições europeias, num triunfo sobre os ingleses do Aston Villa (1-0), para a primeira mão da primeira eliminatória da Taça UEFA de 1983/84.

"O Vitória Sport Clube lamenta profundamente o falecimento de Francisco José da Costa Saura, mais conhecido por Paquito, aos 63 anos, vítima de doença prolongada. (...) Desconcertante para os defesas e com uma habilidade técnica que o tornou decisivo frente à baliza, chegou a Guimarães para integrar o plantel vitoriano em 1982/1983", realça a nota de pesar divulgada pelo clube minhoto.

Paquito transferiu-se do Vitória para o FC Porto na transição para a época 1985/86, em que disputou sete jogos para o campeonato conquistado pelos 'dragões' e três para a então Taça dos Campeões Europeus, frente ao Ajax, na primeira eliminatória, quer em casa (triunfo por 2-0), quer nos Países Baixos (0-0), e ao FC Barcelona, na segunda ronda, no Camp Nou (derrota portuguesa por 2-0).

"O FC Porto recebeu com consternação a notícia da morte de Francisco José da Costa Saura, campeão Nacional em 1985/86, que acaba de falecer aos 63 anos. (...) À família enlutada, o FC Porto apresenta as mais sentidas condolências", lamentaram os 'azuis e brancos'.

Paquito representou ainda o Marítimo, o Varzim, o Beira-Mar, o Torreense e o Vizela na carreira de futebolista.

O funeral do antigo médio realiza-se às 15h30 de quarta-feira, na Igreja Matriz de Vila do Conde.