Jennifer Aniston revela estado de Matthew Perry nos últimos dias antes da morte

Jennifer Aniston afirmou que Matthew Perry estava "feliz" e "saudável" nas semanas que antecederam a sua morte. A atriz revelou que chegou a trocar mensagens com o amigo e ex-colega de elenco na manhã de 28 de outubro, dia em que o artista foi encontrado morto."Ele tinha deixado de fumar. Estava a ficar em forma. Estava feliz. É tudo o que sei. Tinha trocado mensagens com ele naquela manhã, com o divertido Matty. Ele não estava a sofrer, nem estava a lutar. Ele estava feliz", disse a Jennifer Aniston em entrevista, citada pela Page Six.Matthew Perry, ator que deu vida a Chandler Bind na série de comédia "Friends", foi encontrado morto em casa no final de outubro em Los Angeles, nos Estados Unidos da América.Chandler Bing foi muito apreciado pela crítica e ganhou o amor dos fãs rapidamente. Os maneirismos e algumas falas da personagem são ainda hoje recordadas e imitadas.