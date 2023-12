Jovem de 23 anos baleado por amor proibido

Um paquistanês de 23 anos foi esta terça-feira baleado com três tiros na barbearia onde trabalhava, em Odivelas, num crime provocado por um romance proibido.Segundo oapurou junto de amigos da vítima, este mantinha uma relação com uma rapariga de etnia cigana e foi atacado a tiro pelo pai da mesma. O atirador estava a tomar o pequeno-almoço com a mulher numa pastelaria próxima quando se levantou, atravessou a rua e se aproximou da barbearia. Fez sinal ao ‘alvo’ e, sem entrar nem dizer uma palavra, disparou cinco vezes. A seguir entrou num carro e fugiu.

A vítima ficou em estado crítico. A Judiciária investiga o caso.