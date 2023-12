Fiscal da Junta de Freguesia da Estrela entre os detidos em operação que apanhou herdeiro de 'Xuxa'

Márcio Marujo é companheiro de Karine Brandão, irmã de Heitor Brandão.

Um fiscal da Junta de Freguesia da Estrela, Márcio Marujo, está entre os detidos na operação que apanhou Heitor Brandão, traficante de droga e ‘herdeiro’ das rotas marítimas de 'Xuxa' , preso pela PJ pelo mesmo crime.Márcio Marujo é companheiro de Karine Brandão, irmã de Heitor Brandão. O sogro, conhecido como "Frances", é o terceiro detido e ambos serão ouvidos esta quarta-feira no Tribunal da Relação de Lisboa. Os dois são cidadãos portugueses.Na terça-feira, a PJ deteve o luso cabo-verdiano Heitor Brandão, um dos maiores traficantes de Lisboa, investigado em vários países, durante uma megaoperação coordenada com as autoridades francesas. O herdeiro de 'Xuxa' chegou a integrar a lista do PSD à Assembleia da freguesia da Estrela em 2013, na coligação "Sentir Lisboa".