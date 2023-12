Mais de 15 mil reclamações por causa dos transportes públicos registadas nos primeiros seis meses do ano

Cancelamentos, supressões e pedidos de reembolso são os principais motivos das reclamações dos passageiros.

No primeiro trimestre do ano, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) recebeu 15 494 reclamações por causa dos transportes públicos, sendo o período com mais queixas desde 2016, registando em média 86 queixas por dia.



Segundo o Jornal de Notícias, que cita o último relatório das Reclamações no Ecossistema da Mobilidade e dos Transportes, os cancelamentos, as supressões e os pedidos de reembolso são os principais motivos visados nas reclamações dos passageiros e a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) e a Comboios de Portugal (CP) são as empresas mais registadas.