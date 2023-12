Quatro detidos após intrusão no plenário do parlamento indiano

Incidente ocorreu depois da entrada de dois homens na sessão plenária e a explosão de bombas de fumo no interior das instalações.

Quatro pessoas foram esta quarta-feira detidas após uma falha de segurança no parlamento indiano que permitiu a entrada de dois homens na sessão plenária e a explosão de bombas de fumo no interior das instalações.

O incidente aconteceu durante uma cerimónia que assinalava o aniversário de um ataque letal ao edifício legislativo.

"De acordo com a investigação preliminar, ambos [os suspeitos] foram detidos e todos os seus pertences foram confiscados. Dois outros suspeitos, que estavam do lado de fora, também foram presos", disse o presidente da câmara baixa do parlamento (a Lok Sabha), Om Birla, horas após o incidente.

Segundo foi relatado, o episódio começou com dois homens a saltarem da galeria de visitantes para o plenário. O primeiro homem saltou ainda pelas mesas dos deputados enquanto tentava escapar da polícia.

Om Birla garantiu que o fumo colorido usado nas bombas levadas pelos suspeitos não é tóxico e não representa perigo.

Os deputados e outros líderes políticos enfatizaram o risco que um evento como o de hoje representa, já que mostra as possibilidades de acontecer algum outro mais violento, apesar dos rigorosos controlos de segurança para proteger os representantes legislativos.

"O incidente de hoje é motivo de preocupação para todos nós e também é grave. Uma investigação de alto nível está em curso e serão tomadas as medidas apropriadas", garantiu o presidente do parlamento antes de adiar a sessão de hoje para quinta-feira.

A sessão plenária desta quarta-feira recordou o ataque ao parlamento de Nova Deli de 2001, que foi perpetrado por pelo menos cinco agressores armados e resultou na morte de nove pessoas, oito das quais eram membros do pessoal de segurança do edifício.