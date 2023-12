Morreu Antonio 'Totonno' Juliano, histórico futebolista do Nápoles

Antigo internacional italiano, sofria há várias semanas de problemas de saúde e encontrava-se sob vigilância médica.

O italiano Antonio 'Totonno' Juliano, histórico ex-jogador do Nápoles, campeão europeu de futebol com a Itália e um dos responsáveis pela contratação do argentino Diego Armando Maradona, morreu aos 80 anos, informou esta quarta-feira o clube napolitano.

Juliano atuou no emblema napolitano durante 17 anos (1961 a 1978), 12 deles como capitão de equipa, somando um total de 394 partidas disputadas e 24 golos marcados. Jogou ainda uma época no Bolonha antes de terminar a carreira, em 1978/79.

Pelo conjunto de Nápoles, conquistou duas taças de Itália (1962 e 1976) e pela seleção italiana jogou 18 partidas, conquistou o Europeu de 1968 e foi vice-campeão do mundo em 1970, no México, em que a Itália foi derrotada na final pelo Brasil.

Após terminar a sua carreira como profissional, Antonio Juliano passou a fazer parte da estrutura diretiva do Nápoles, participando na contratação do argentino Diego Maradona em 1984.

"É um dos piores dias da história do Nápoles e dos seus adeptos. Antonio Juliano, que durante duas décadas foi 'El Napoli', faleceu. Para quem não o conheceu, vale a pena contar quem ele era e o que representou para a nossa cidade "Ciao 'Totonno'!", lê-se no comunicado do clube, no site oficial.

O antigo internacional italiano sofria há várias semanas de problemas de saúde e encontrava-se sob vigilância médica.