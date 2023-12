Pai de bebé espancado pela mãe recebeu vídeos das agressões e alertou autoridades

Homem tinha ido para França trabalhar e regressou a Portugal quando viu as imagens.

O pai do recém-nascido espancado pela mãe , de 20 anos, no Barreiro, denunciou as agressões da mulher, depois de ter recebido vídeos seus a bater no filho de 35 dias.O homem, que tinha ido para França trabalhar, veio para Portugal depois de receber as imagens. O pai já se encontra no hospital com a criança, que está fora de perigo, apesar de apresentar alguns hematomas.Assim que teve conhecimento das agressões, o homem enviou as imagens para a polícia do Barreiro. As autoridades intercetaram a mulher depois de terem conseguido confirmar a informação.No local, as autoridades contemplaram a possibilidade da mulher ter algum distúrbio psiquiátrico, hipótese descartada após terem sido realizados alguns exames.O casal, que se conheceu no Brasil, estava junto há dois anos. A agressora só estava em Portugal há 11 meses.Os familiares mostraram-se chocados com os atos e revelaram conhecer mal a mulher, com quem estiveram poucas vezes. Ao, contaram que não era muito comunicativa, sendo que costumava ficar sozinha no quarto.A detida foi presente a juiz na segunda-feira, tendo-lhe sido decretada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.O recém-nascido continua internado, sob observação médica, acompanhado pelo pai.