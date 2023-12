Localizado e detido na Alemanha mentor de dezenas de crimes informáticos em Portugal

Homem é suspeito de organizar diversas atividades criminosas em Portugal. No início do ano, foram detidas sete pessoas pelo esquema.

A Polícia Judiciária (PJ) colaborou com as autoridades alemãs numa operação que teve por objetivo deter um homem, de 31 anos, suspeito da autoria de um esquema criminoso relacionado com diversos crimes informáticos.

Em fevereiro deste ano, a PJ deteve sete suspeitos por dezenas de crimes de "abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento (agravado), falsidade informática e branqueamento (fraude no montante acima dos 300 mil euros).

O homem detido esta quarta-feira é suspeito de ser um dos mentores do projeto, concretizado pelos suspeitos anteriormente detidos.

Segundo avança a PJ em comunicado, face os "fortes indícios" de o indivíduo, residente em Hamburgo, Alemanha, ter sido o organizador das atividades criminosas concretizadas em território nacional, foi proposta a emissão de um mandado de detenção europeu e pedida a colaboração da polícia alemã.



"Em resultado da operação referida foram concretizas buscas e detenção do suspeito, o qual aguardará decisão da medida de coação, até à decisão de extradição para Portugal", lê-se no comunicado.