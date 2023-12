Câmara dos Representantes dos EUA abre inquérito de destituição de Joe Biden

Presidente da câmara baixa do Congresso havia justificado a decisão dos Republicanos com a recusa da Casa Branca dos seus pedidos de informação.

A Câmara dos Representantes norte-americana, com maioria Republicana, aprovou hoje a abertura formal de um inquérito de destituição do Presidente do país, Joe Biden.

Até agora, as investigações não produziram qualquer prova de más práticas por parte de Biden.