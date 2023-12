Encontrada morta primeira atriz a acusar Gérard Dépardieu de violência sexual

Polícia francesa investiga circunstâncias da morte de Emmanuelle Debever.

A polícia francesa encontrou sem vida Emmanuelle Debever, a primeira atriz a acusar Gérad Depardieu de violência sexual, avançou o jornal Libération.A 6 de dezembro, a polícia resgatou o corpo no rio Sena, em Paris. Decorre uma investigação às circunstâncias da morte da atriz, aos 60 anos. Existem suspeitas de suicídio.Em 2019, Emmanuelle Debever acusou o ator Gérad Depardieu, atualmente com 74 anos, de abusar sexualmente de si dentro de uma caravana, durante as gravações do filme "Danton" (1982).Numa publicação na rede social Instagram, a irmã de Emmanuelle Debever detalhou que a atriz esteve hospitalizada na semana anterior à morte.