Filhos de Mónica Silva ouvidos em tribunal para memória futura

Crianças falaram com a mãe pela última vez no dia em que desapareceu.

Os filhos da grávida desaparecida na Murtosa, dois meninos de 14 e 11 anos, foram ouvidos por um juíz para memória futura, esta quinta-feira. As crianças relataram em tribunal os últimos dias que passaram com a mãe, Mónica Silva.A última vez que as crianças falaram com a mãe foi na noite em que Mónica Silva desapareceu a 3 de outubro de 2023 . A mulher ligou por volta das 23h00 ao filho mais velho a avisar que estava tudo bem e que não demoraria a regressar a casa, após ter saído de casa para supostamente ir ao café. Desde então que não se sabe do paradeiro de Mónica Silva.As duas crianças viveram com os pais há cerca de cinco anos numa casa arrendada à família de Fernando Valente, o principal suspeito do desaparecimento da grávida. Mónica Silva deslocava-se mensalmente ao estabelecimento comercial da mãe de Fernando Valente para pagar a renda.O caso está entregue à Polícia Judiciária de Aveiro.