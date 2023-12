Homicida de 18 anos fere guarda prisional com murro

Cláudio Pereira, o jovem de 18 anos condenado a 21 anos e seis meses de cadeia por ter morto Diogo Pereira com um tiro na cara, a 29 de maio de 2022, na discoteca Praxe de Paredes, ferindo ainda um amigo deste, agrediu esta quinta-feira um guarda da prisão de Leiria-Jovens. Fonte oficial dos Serviços Prisionais confirmou aoque o ataque “ocorreu com um murro no rosto”.“O guarda estava a transferir o preso de cela e ficou ferido num lábio. Ficou de baixa. Trata-se da 27.ª agressão a guardas só no corrente ano”, disse aoFrederico Morais, dirigente do Sindicato da Guarda Prisional.

Cláudio Pereira ficou numa cela de isolamento e pode ser transferido para a cadeia de Monsanto, em Lisboa.