Banco de Portugal corta previsão da inflação em 2024 para 2,9%

Instituição liderada por Mário Centeno prevê manutenção de uma trajetória descendente.

O Banco de Portugal (BdP) está mais otimista sobre a descida da inflação em Portugal no próximo ano, prevendo agora uma taxa de 2,9%, de acordo com as projeções esta sexta-feira divulgadas.

No Boletim Económico de dezembro, a instituição liderada por Mário Centeno prevê que a inflação mantenha uma trajetória descendente, com a variação anual do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) a reduzir-se de 5,3% em 2023 para 2,9% em 2024 e 2% em 2025 e 2026.

Em outubro, o banco central apontava para uma taxa de 5,4% este ano, de 3,6% em 2024 e de 2,1% em 2025.