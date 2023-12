José Sócrates diz ter sido "ofendido" por José Rodrigues dos Santos

Em causa estão as referências feitas ao antigo primeiro-ministro pelo jornalista, consideradas "inverídicas e erróneas e gravemente ofensivas da sua reputação e bom-nome".

No rescaldo da entrevista feita, na terça-feira, por José Rodrigues dos Santos a Pedro Nuno Santos, Pedro Delille, advogado de José Sócrates, enviou um email a António José Teixeira, diretor de Informação da RTP, a pedir um "Direito de Resposta e Retificação". Em causa estão as referências feitas ao antigo primeiro-ministro pelo jornalista, consideradas "inverídicas e erróneas e gravemente ofensivas da sua reputação e bom-nome".Na carta, a que oteve acesso, o antigo governante contesta José Rodrigues dos Santos quando este disse que José Sócrates admitiu na RTP "que o dinheiro ia em malas com notas". Na carta, lê-se: "Trata-se de uma dupla falsidade: nunca houve malas de dinheiro no processo ‘Marquês’ e José Sócrates nunca poderia reconhecer aquilo que nunca aconteceu. A história das malas foi inventada..."O ex-primeiro-ministro reclama também da parte em que o jornalista se referiu a Carlos Santos Silva e "ao Grupo Lena que recebia milhões do Estado que era gerido por José Sócrates". E lembra que "as alegações do Ministério Público [...] foram, todas elas, consideradas fantasiosas, incongruentes e especulativas na decisão instrutória de não pronúncia". Por último, Delille salienta "o dever de compostura que os jornalistas devem observar, de modo a separar o ativismo político do exercício de um jornalismo sério e comprometido com os factos". Contactado pelo, José Rodrigues dos Santos respondeu: "Limitei-me a enunciar factos."