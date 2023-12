Polícia britânica faz buscas em França por mãe e avô de criança encontrada seis anos após desaparecer

Autoridades efetuam buscas em região conhecida pela proliferação de cultos e seitas.

A polícia britânica está em França a fazer buscas pela mãe e pelo avô da criança inglesa encontrada seis anos após desaparecer em Espanha, avançou o jornal Daily Mail.Alex Batty desapareceu aos 11 anos, durante umas férias com a mãe e o avô, no sul de Espanha. Desde então, os familiares também não tornaram a ser vistos. Em 2018, a avó do jovem disse à BBC que acreditava que a mãe e o avô o tinham levado para uma comunidade espiritual em Marrocos.Na quarta-feira, após ser encontrado numa zona montanhosa por um estudante de medicina, o menor disse às autoridades que estava em França há dois anos. Alex, agora com 17 anos, encontrava-se em bom estado de saúde e garantiu não ter sofrido maus tratos.Esta sexta-feira, detetives da polícia de Manchester deslocaram-se até Ariège, região francesa conhecida pela proliferação de cultos e seitas. As autoridades britânicas querem ainda interrogar Alex para descobrirem o paradeiro da mãe, de 37 anos, e do avô, de 58.O jovem deverá regressar a Inglaterra nos próximos dias e encontrar-se de novo com a avó, com quem já conversou na quinta-feira por videochamada.