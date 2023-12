Mãe agride filho com uma enxada em Oliveira de Azeméis

Vítima foi hospitalizada com ferimentos graves na cabeça.

Uma mulher, de 74 anos, agrediu o filho, de 54, com uma enxada, na manhã desta sexta-feira, na Travessa José Godinho, em Pindelo, Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado pelas 10h00 para uma situação de violência doméstica. Ao que o CM apurou, a mulher atingiu o filho na zona da cabeça.A vítima foi assistida no local por uma equipa médica e depois transportada para o hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, com ferimentos considerados graves.Também a mulher foi hospitalizada, já que após a agressão ficou em estado de choque. Para já, não foi detida.Bombeiros de Oliveira de Azemeis prestaram socorro à vítima.A GNR está a investigar circunstâncias em que ocorreu a agressão.