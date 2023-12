Sp. Braga espreita assalto à liderança da Liga

Ganhar ao Benfica para saltar do quarto lugar para a liderança. Eis o cenário que é alimentado pela equipa do Sp. Braga, à partida para a 14.ª jornada do campeonato. O que não deixaria de ser uma importante conquista para a formação comandada por Artur Jorge, que há apenas três rondas estava a oito pontos do líder Sporting.