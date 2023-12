Guerra, fome e um novo Papa: As previsões de Nostradamus para 2024

Morreu há quase 500 anos, mas é visto como o astrólogo mais famoso do mundo, que previu desastres nucleares, assassinatos e até a Covid-19.

Nostradamus continua a ser o astrólogo mais famoso do mundo, quase 500 anos após a morte. Os poemas que escreveu em 1555, no livro 'Les Propheties' (tradução: As profecias), têm previsto alguns dos acontecimentos mais marcantes da História, como o desastre nuclear de Hiroshima e Nagasaki, o ataque de 11 de setembro, a ascensão de Adolf Hitler, o assassinato de John F. Kennedy e, mais recentemente, o aparecimento da Covid-19.A sua visão do futuro é apresentada em 942 versos, que ao longo dos anos têm sido interpretados para tentar perceber o que é que o astrólogo francês tinha previsto para o futuro.A crise climática tornou-se mais evidente nos últimos anos, com o aumento da seca, dos incêndios florestais e com temperaturas recorde, mas Nostradamus prevê que a situação piore. "A terra seca ficará mais seca / E haverá grandes inundações", diz num poema.Nostradamus previu "combates e batalhas navais" e disse que um "adversário vermelho empalidecerá de medo / Colocando o grande Oceano em pavor".Alguns pensam que o "adversário vermelho" poderá serbandeira é vermelha. A "batalha naval" poderá estar a referir-se às tensões da China com a ilha de Taiwan. Pequim, a capital da China, tem a maior frota marítima do mundo.Num livro publicado em meados de 2000, Mario Reading - um dos mais famoso autores que interpretam as previsões de Nostradamus - afirmou que o astrólogo francês tinha previsto a morte da rainha Isabel II em 2022. Na análise de Reading, o rei Carlos III irá abdicar do trono e Harry irá tomar o seu lugar. Nostradamus refere que oRei das Ilhas'expulso pela forçaaquele que não terá a marca de um reiEmbora algumas das previsões de Nostradamus pareçam sombrias, a verdade é que as previsões mais temíveis para 2023 ainda não se concretizaram, e faltam apenas alguns dias para o fim do ano.Em 2023, Nostradamus previu ainda a vinda do anticristo e a III Guerra Mundial.