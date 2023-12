Ivo Rosa investigado por abuso de poder, denegação de justiça e usurpação de funções

Processo em causa foi aberto no ano passado.

O juiz Ivo Rosa está a ser investigado por suspeitas de abuso de poder, denegação de justiça e usurpação de funções, segundo informação avançada pela SIC e confirmada peloO processo em causa foi aberto no ano passado e foi entregue a um procurador do Ministério Público, no Tribunal da Relação de Lisboa.Em outubro, quando ficou livre para tomar posse na Relação de Lisboa, foi levantada a suspensão do juiz num processo disciplinar que tinha sido instaurado devido à anulação de decisões de Carlos Alexandre. Apesar de ter sido arquivado, o comportamento de Ivo Rosa foi censurado pelos desembargadores.Este foi o segundo processo arquivado ao juiz, depois de em julho, o Conselho Superior da Magistratura ter arquivado o primeiro processo a Ivo Rosa. Na origem desse procedimento estiveram também acórdãos da Relação de Lisboa que revogaram e criticaram a legalidade de decisões tomadas por Ivo Rosa, que interferiam e anulavam decisões jurisdicionais de outros magistrados, designadamente Carlos Alexandre, com quem trabalhou no Tribunal da Relação de Lisboa.