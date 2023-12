Costa vota nas diretas do PS e deixa futuro nas mãos do próximo secretário-geral

"Até 28 de março vou exercer funções, o que acontece depois não depende de mim", refere o ainda primeiro-ministro.

António Costa votou esta sexta-feira nas eleições diretas para eleger o novo secretário-geral do Partido Socialista e não se manifestou quanto ao seu futuro no partido, decisão que cabe tomar ao futuro líder dos socialistas, que tem, segundo o ainda primeiro-ministro, "liberdade para o fazer".



"Uma coisa que não tenho menor dúvida é que a política é o meu trabalho. Pelo menos até ao dia 28 de março vou exercer funções, o que acontece depois não depende de mim", referiu.

O primeiro-ministro irá reunir com o próximo sucessor no domingo às 12h00 no largo do Rato. Na corrida à liderança está Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro e Daniel Adrião.



António Costa elogiou os três candidatos referindo que dois dos três "têm uma grande experiência política e dão uma grande confiança aos portugueses, assim qualquer que seja o que ganhe estão em boas mãos".



"É importante que a mobilização exista", salientou ainda.



"O que importa é o que vai acontecer, que o PS se dirija aos portugueses, o que foi feito errado e corrigir e reinventar o que é preciso ser reinventado."

Questionado se pensa em reformar-se, António Costa refere que "nenhum cidadão põe a reforma para a política, pois ser cidadãos político não significa exercer funções políticas".



O secretário-geral acrescentou que "a página está virada" e que fez o que a sua "consciência ditou", antes de recordar que é essencial que não persista nenhuma dúvida sobre ele.