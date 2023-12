Reféns mortos por engano pelo exército israelita seguravam bandeira branca quando foram atacados

Os três reféns que foram mortos por engano pelas Forças de Defesa de Israel estariam a segurar uma bandeira branca quando foram atacados. A informação foi avançada pela agência Reuters, que cita os dados iniciais de um inquérito sobre o caso.O incidente ocorreu numa zona de combates intensos em Gaza, onde os membros do Hamas operam em trajes civis e utilizam táticas de engano.Samar Fouad Talalka, Alon Shamriz e Yotam Haim, de 22, 26 e 28 anos, são as vítimas mortais daquilo que Israel classificou como "acidente trágico". Os três israelitas estariam sem camisa e a segurar uma bandeira branca improvisada, quando foram confundidos com militares do grupo islâmico e foram alvejados.Enquanto dois dos reféns foram imediatamente atingidos e caíram no chão, o terceiro conseguiu fugir para um edifício próximo, onde, apesar de ter falado em hebraico, também foi baleado e morto.As IDF assumiram a responsabilidade pela ocorrência e lamentaram a morte dos cidadãos.