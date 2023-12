Filho de Marcelo tentou intervir em negócio entre a Santa Casa da Misericórdia e banco brasileiro

Nuno Rebelo de Sousa tentou marcar um encontro entre a ministra do Trabalho e o presidente do banco de Brasília pouco antes de a parceria ter sido cancelada.

Nuno Rebelo de Sousa, o filho do Presidente da República, terá tentado intervir num negócio entre a Santa Casa da Misericórdia (SCM) e um banco de Brasília para internacionalizar os jogos sociais na capital do Brasil.A informação foi avançada pela TVI/CNN Portugal e dá conta que o filho de Marcelo Rebelo de Sousa procurou marcar um encontro entre a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e o presidente do banco parceiro da Santa Casa da Misericórdia no Brasil, pouco antes de a parceria ter sido cancelada.O negócio tinha sido anunciado em abril deste ano, mas foi cancelado em outubro pela Santa Casa da Misericórdia.A ministra confirmou à TVI que teve duas reuniões com Nuno Rebelo de Sousa, mas que em apenas uma delas foi abordada a parceria e de uma forma secundária.Este é o segundo caso polémico em que o filho do Chefe de Estado se vê envolvido, depois das suspeitas de uma alegada cunha no caso da gémeas brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, com um dos medicamentos mais caros do mundo.tentou contactar Nuno Rebelo de Sousa, mas não obteve resposta.