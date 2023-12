Exército israelita diz ter destruído batalhão do Hamas e ter recuperado corpos de dois soldados reféns de 19 anos.

Os EUA defendem que “não faz sentido” que Israel ocupe Gaza quando as operações militares terminarem. “O povo israelita precisa e merece viver em paz e segurança com os seus vizinhos numa região integrada, dinâmica e estável”, afirmou o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA. Jake Sullivan visitou Israel pela segunda vez desde os ataques a 7 de outubro, e reiterou o apoio dos EUA ao país. Disse também que a guerra vai progredir para um novo foco, mais dirigido à liderança do Hamas, sem no entanto referir quando começará a nova fase.



Sullivan esteve esta sexta-feira reunido com o Presidente palestiniano. Mahmoud Abbas apelou para que os EUA interviessem e forçassem Israel a parar os ataques contra a Palestina. Israel tem intensificado os bombardeamentos e diz ter destruído um centro de comando do Hamas numa operação que envolveu aviões, carros de combate e tropas terrestres, com a ajuda, pela primeira vez, de um drone Moaz. Na operação, as tropas israelitas recuperaram os corpos de dois soldados de 19 anos que tinham sido feitos reféns pelo Hamas a 7 de outubro.