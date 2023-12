Marroquino dorme 19 dias no chão do aeroporto de Lisboa à espera de asilo

"Foi um tratamento desumano", disse.

Um homem, de nacionalidade marroquina, dormiu durante 19 dias no chão do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, enquanto esperava por asilo.Segundo o jornal Público, S.J, um indivíduo nascido em 1995, chegou a Portugal no dia 24 de novembro e pediu asilo por correr risco de vida. Durante o tempo que passou no País, conseguiu tomar apenas um banho e ter acesso a um cobertor."Estávamos a dormir no chão, só uma vez tomei banho. Foi um tratamento desumano", disse.A jurista Virgínia Fonseca revela que foi feita uma reclamação ao comandante da PSP por "falta de condições de dignidade e por tratamento degradante".Por falta de resposta à queixa apresentada, a advogada enviou e-mail ao Comandante de Divisão Aeroportuária de Segurança e Controlo de Fronteira, no qual ameaçava apelar para o foro internacional caso S.J não fosse reinstalado em instalações dignas. No mesmo dia, o homem foi transferido para o Espaço Equiparado a Centro de Instalação do Aeroporto (EECIT).Outro indivíduo que estaria nas mesma situação de S.J, mas há menos dias, também foi transferido.O Superintendente da PSP, Hugo Palma, confirma a existência dos dois casos e assegura que os mesmos estão a ser investigados."Vamos averiguar a situação e perceber o que se passou. Não deveria acontecer, vamos corrigir", disse ao Público.Neste momento, já foram transferidos para os centros do aeroporto de Faro e do Porto 14 indivíduos, entre os quais se encontram os dois marroquinos. Estes aguardam agora por resposta ao pedido de asilo.S.J, atualmente alojado no centro do aeroporto de Faro, continua a queixar-se da falta de condições."Não há condições. O chuveiro é de água fria. Trouxeram-nos como prisioneiros e não nos disseram nada sobre a nossa situação. Das 20h00 às 10h00 tiram-nos o telemóvel, que é a única coisa que temos para aguentar isto; revelou.Hugo Palma admitiu que o espaço do aeroporto preparado para as situações de acolhimento tem estado sobrelotado e que não há capacidade para albergar todos. O superintendente reconhece ainda que foi necessário ter pessoas a pernoitar na área internacional do aeroporto colocadas em mantas e esteiras de forma improvisada."Foram as condições possíveis", revelou, acrescentando que a Inspeção-Geral da Administração Interna e da Provedoria de Justiça já tomaram conhecimento da situação.