Tribunal do Vaticano condena cardeal italiano a cinco anos e meio de prisão por desvio de fundos

Um tribunal do Vaticano condenou, este sábado, o cardeal italiano, Angelo Becciu, a cinco anos e meio de prisão por desvio de fundos. Segundo a agência Reuters, Becciu é o mais alto funcionário da Igreja a ser julgado por um tribunal criminal do Vaticano.O julgamento centrou-se num negócio imobiliário em Londres, de acordo com a BBC. O cardeal negou as acusações de peculato e abuso de poder de que era alvo em conjunto com outros nove arguidos.O advogado de Becciu manifestou a intenção de recorrer da decisão. O tribunal condenou os restantes arguidos por alguns dos crimes e inocentou-os de outros.