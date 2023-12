Homem morre em acidente com trator em Leiria

Óbito declarado no local.

Um homem, de 63 anos, morreu ao início desta tarde, na Bajouca, em Leiria, quando procedia a trabalhos de manutenção de um trator agrícola. Terá sido apanhado pelo braço de força e o veio de transmissão da alfaia.O alerta foi dado às 13H17. Para o local foram mobilizados os bombeiros de Leiria com o apoio médica e de ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).A vítima estava inconsciente e não reagiu às manobras de reanimação a que foi submetida pelos técnicos de emergência e pré-hospitalar, com o óbito a ser declarado pelo no local pelo médico do INEM.Uma vez que tudo aconteceu junto à casa da vítima, a família assistiu a tudo e ficou em choque. Foram assistidos no local e estão a ser acompanhados pelos elementos do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC), equipa do INEM que foi ativada.As operações de socorro envolveram 16 operacionais com seis veículos, dos bombeiros, INEM e a GNR que assumiu a investigação ao acidente que vitimou o homem de 63 anos.