Homem ferido em despiste de mota todo-o-terreno em Terras de Bouro

Acidente ocorreu num local de difícil acesso.

Um homem, com cerca de 40 anos, ficou ferido, na tarde deste sábado, na sequência de um despiste de mota todo-o-terreno, em Terras de Bouro.

Segundo apurou o Correio da Manhã, junto do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, José Amaro, o acidente aconteceu numa zona de monte, num local de difícil acesso, o que acabou por dificultar as operações de socorro, que tiveram de ser feitas de forma apeada. Um helicóptero do INEM chegou a ser acionado para o local, mas foi entretanto desmobilizado.

Depois de estabilizada pelos bombeiros e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Braga, a vítima foi transportada para o Hospital de Braga com ferimentos considerados leves.

A GNR tomou conta da ocorrência. O alerta para o acidente foi dado às 14h43.