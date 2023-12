Pais encontram bebé vivo numa árvore após tornado nos Estados Unidos

Tornado destruiu a casa pré-fabricada da família, arrancou o telhado e levou o berço com a criança de quatro meses.

Os pais de um bebé encontraram-no vivo numa árvore após um tornado no Tennessee, Estados Unidos da América, avançou a BBC.No sábado passado, um tornado destruiu a casa pré-fabricada da família, arrancou o telhado e levou o berço com a criança de quatro meses. A mãe agarrou o irmão do bebé, com um ano de idade, mas o pai não conseguiu impedir o filho mais novo de ser projetado.Depois de o tornado passar, o casal escapou dos escombros e encontrou o bebé com vida "no que parecia ser um pequeno berço de árvore", segundo o relato da mãe.Devido à violência do tornado, o pai partiu o braço e o ombro. As duas crianças e a mãe sofreram ferimentos ligeiros.