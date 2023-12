Encontrado corpo de homem desaparecido em Baleizão 

Cadáver localizado num olival que já tinha sido alvo de buscas.

António Taniça estava dado como desaparecido desde o dia 24 de novembro e foi encontrado neste sábado, morto, num olival a cerca de 500 metros do local onde foi localizada a sua motorizada, em Baleizão, Beja.O olival onde o corpo foi encontrado já tinha sido alvo de buscas, assim como uma pequena charca junto aos vestígios encontrados. Além da motorizada, havia vestígios de sangue e cigarros, o que levou as autoridades a realizar buscas, mas sem sucesso, mesmo com a utilização de drones, cães pisteiros e mergulhadores.Foi localizado por um trabalhador agrícola, um manobrador de uma máquina de apanha de azeitona, que deu o alerta às autoridades. A Polícia Judiciária já esteve no local, fez as perícias e o corpo recolheu à morgue do Hospital de Beja onde será autopsiado, exame essencial para determinar as causas da morte e saber se houve ou não intervenção de terceiros.