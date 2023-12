Pinto da Costa sofreu acidente de viação

Pinto da Costa sofreu este sábado um acidente rodoviário, depois do veículo no qual seguia ter sido atingido por trás numa artérias dos arredores da Invicta.

Ao que

apurou, apesar do susto está assegurada a presença de Pinto da Costa junto da equipa com vista ao importante clássico em Alvalade, desta segunda-feira.

O sinistro em que foi envolvido poderá, isso sim, condicionar a presença do presidente do FC Porto na inauguração de uma nova casa dos dragões em Santo André, no Litoral Alentejano, aprazada para as 12 horas deste domingo.

Em face do sucedido, o presidente do FC Porto foi encaminhado para o Hospital da CUF como medida de precaução. Foi observado, realizou exames mas acabou por ter alta clínica.Record