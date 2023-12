Pinto da Costa já recebeu alta hospitalar

Presidente dos dragões sofreu um acidente rodoviário na noite passada.





O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, recebeu alta hospitalar, este domingo, depois de ter tido um acidente rodoviário nos arredores da Invicta na noite passada.Pinto da Costa sofreu uma fratura ligeira no nariz e foi internado no Hospital da CUF por precaução, na noite de sábado. Por ser uma lesão ligeira, pôde abandonar a unidade hospitalar esta manhã.

Apesar do susto resultante da colisão e dos cuidados que implica, está assegurada a presença do presidente dos dragões junto da equipa com vista ao importante clássico em Alvalade, desta segunda-feira.