Israel descobre maior túnel do Hamas em Gaza que permitia circulação de carros

As Forças de Defesa de Israel (IDF) partilharam, este domingo, imagens do maior túnel do Hamas alguma vez descoberto por militares no norte da Faixa de Gaza.O túnel tem cerca de 50 metros de profundidade e largura suficiente para a passagem de carros, avança o The Times of Israel.Segundo o mesmo meio, uma das entradas para este túnel foi encontrada a apenas 400 metros da fronteira de Erez, que antes da guerra facilitava a entrada de civis palestinianos a Israel para trabalharem e receberem cuidados médicos.O exército israelita indica ainda que a largura do túnel indica que este se destinava a ser utilizado para ataques com veículos contra civis nas comunidades fronteiriças de Gaza.