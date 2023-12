Futebolista do Luton Town submetido a exames médicos após sofrer paragem cardíaca em campo

Tom Lockyer aguarda resultados antes de serem dados a conhecer os próximos passos da recuperação.

Tom Lockyer, futebolista dos ingleses do Luton Town, está a ser submetido a exames médicos, na sequência de uma paragem cardíaca sofrida no sábado durante o encontro contra o Bournemouth.De acordo com um comunicado do clube, o defesa central galês permanece hospitalizado. "Tom está a realizar testes e scans e aguarda os resultados, antes de serem dados a conhecer os próximos passos da recuperação", escreveu o emblema da Liga inglesa.Ao minuto 59 da deslocação do Luton Town ao terreno do Bournemouth, o atleta colapsou em campo e o jogo teve de ser suspenso, com um empate (1-1) no marcador. As equipas médicas prestaram-lhe assistência dentro do estádio e transportaram-no para o hospital.O clube pediu "respeito pela privacidade da família neste momento difícil", apesar de compreender "a preocupação dos adeptos e a atenção dos media".