Jogador do Murça cai inanimado em jogo dos distritais de Vila Real

Bernardo Damasceno foi transferido para o Hospital de Vila Real já depois de ter recuperado os sentidos.

O jogo entre o Murça e o Chaves B, da manhã deste domingo, ficou marcado por um enorme susto logo aos 5 minutos quando Bernardo Damasceno, camisola '10' do Murça, caiu inanimado no relvado depois de cabecear a bola. Segundo apurou Record, o 112 foi acionado de imediato e o jogador foi assistido pelas equipas médicas de ambas as equipas, tendo depois recuperado os sentidos.



Apesar de a ambulância ter chegado ao local em cerca de 10 minutos, alguns dos presentes ficaram indignados porque esta terá ficado parada entre 20 a 30 minutos já no exterior do estádio, enquanto os médicos faziam uma avaliação mais detalhada a Bernardo Damasceno. Por se desconfiar de que se podia tratar de um problema neurológico ou na cervical, o jogador acabou por ser transferido para o Hospital de Vila Real.