Incêndio em casa deixa idosa desalojada em Alijó

Uma mulher de 76 anos ficou desalojada na sequência de um incêndio em casa, em Pegarinhos, Alijó, ao início da tarde deste domingo. As chamas tiveram origem numa lareira acesa.Pelas 13h00, a mulher ausentou-se de casa, deixando a lareira acesa e uma manta a secar. Ao lado tinha um sofá e lenha, que rapidamente fizeram propagar o fogo a toda a habitação.Um morador da aldeia apercebeu-se das chamas e deu o alerta à secção dos Bombeiros de Alijó, que dista 20 metros do local. Os operacionais evitaram a propagação do incêndio a habitações vizinhas.A casa, com uma divisão, ficou parcialmente destruída no interior mas sem condições de habitabilidade. A mulher ficou desalojada e foi recolhida por um irmão que vive na aldeia.Cármen Pinto, presidente da Junta de Pegarinhos, e a Câmara de Alijó vão reunir-se na segunda-feira com a idosa e os familiares para avaliar as condições da casa, para que esta "possa regressar o mais depressa possível".