Mulheres brasileiras presas por engano durante mais de um mês na Alemanha

Kátyna Baía e Jeanne Paolini, namoradas de 44 e 40 anos, respetivamente, permaneceram sob custódia numa prisão feminina durante 38 dias.

As malas apreendidas não correspondiam às do casal "na cor, no aspeto e no tamanho", de acordo com Jeanne. Uma investigação da polícia brasileira concluiu que um gangue internacional trocou os nomes associados à bagagem no aeroporto de São Paulo, de onde o voo partiu.As imagens de videovigilância mostraram um funcionário a dar seguimento às malas das mulheres sem lhes pedir nenhum documento de identificação. Confrontado pela polícia, o homem assumiu ter recebido mais de oito mil euros em dinheiro para operar a troca de etiquetas.Em abril, o casal regressou ao Brasil em liberdade. O governo do país colocou em marcha um plano para combater este tipo de crimes nos aeroportos, após o registo de pelo menos 21 detenções por casos semelhantes.